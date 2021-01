L'impatto con la maglia della Sampdoria per Ernesto Torregrossa è stato letteralmente il migliore possibile. A pochi minuti dal suo ingresso in campo, il centravanti blucerchiato ha marcato il gol vittoria con una zuccata sotto la Sud deserta. L'attaccante arrivato dal Brescia ha subito colpito, dando l'impressione di essersi inserito alla grande.



E dire che qualcuno aveva provato a soffiare il giocatore alla Samp: nei giorni scorsi il Torino aveva effettuato un tentativo in extremis per portare Torregrossa in granata, inserendosi tra il Doria e il Brescia. La squadra di Cairo aveva già tentato in estate di prelevare il giocatore, ed è tornata alla carica a gennaio. L'accordo tra Corte Lambruschini, il Brescia e la punta però era già in fase troppo avanzata, e alla fine non se n'è fatto nulla.



L'accordo tra Torregrossa e la Samp invece prevede un contratto sino al 2025, con stipendio a salire. L'ex Trapani guadagnerà 800mila euro più bonus. Una curiosità: la firma sull'accordo con la Samp è arrivata il giorno del compleanno della figlia.