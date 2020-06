La ripresa della Serie A a porte chiuse avrà una grande influenza sulle squadre italiane. Giocare senza i tifosi logicamente condizionerà la corsa salvezza, ma avrà una certa incidenza anche sui mancati incassi del botteghino.



In un'inchiesta, il Corriere dello Sport ha stilato la perdita orientativa per ogni club. Stilando una media di 234.000 euro di incasso a gara per la Sampdoria in questa stagione, l'incasso che Ferrero vedrà sfumare per i prossimi cinque match a porte chiuse sarà di circa 1.170.000 euro.



Nel computo bisogna però tenere conto anche del fatto che una delle gare in questione sarà il derby, storicamente la partita con la maggiore affluenza di pubblico e uno dei maggiori incassi stagionali.