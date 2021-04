Tommaso Augello, arrivato come riserva e alternativa a Murru dallo Spezia per circa 2 milioni di euro, si è pian piano conquistato uno spazio importante nella formazione di Claudio Ranieri. L'anno scorso il laterale ha scalzato Murru nelle gerarchie della Sampdoria, e quest'anno ha giocato praticamente tutte le partite, essendo anche l'unico terzino sinistro in rosa nella formazione blucerchiata.



Oggi la valutazione di Augello, complici le buone prestazioni e l'elevato impiego, è cresciuta. La quotazione attualmente sembra aggirarsi attorno ad una cifra di 6-7 milioni di euro, circa il triplo di quanto versato a suo tempo allo Spezia per averlo. Non sembra comunque nei piani di Corte Lambruschini cedere il terzino mancino, ben inserito ormai nella formazione genovese.