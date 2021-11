La, per ripartire con il Bologna, dovrà stringersi attorno ai suoi giocatori di maggior esperienza. Tra essi figura naturalmente anche Albin, centrocampista chiamato a sostituire Adrien Silva e non ancora tornato sui suoi livelli in stagione: "Quest’anno, non sono mai stato al massimo, ora spero di aver risolto tutto. Mi sento pronto, sotto questo aspetto il ritiro mi è servito. Sono concentrato per fare bene, voglio tornare ad essere un giocatore importante per la Samp, un riferimento in mezzo al campo, come negli anni passati. Non vedo l’ora" ha detto a La Repubblica." prosegue lo svedese. "Detto questo, capisco l’ansia della gente. Siamo in fondo alla classifica. Sappiamo che questo non è il nostro vero valore, ma bisogna dimostrarlo sul campo. Con i fatti e non con le parole. Per cui basta errori: tiriamo fuori tutto ciò che abbiamo, giochiamo per la maglia e per il pubblico. Basterebbe una vittoria per ritrovare entusiasmo e serenità, il Bologna è forte, ma io sono convinto che domenica contro di loro possa arrivare".La sua opinione sul ritiro è positiva: ". Il gruppo è unito, nell’atmosfera non c’è stress, solo la smania di dare il meglio e di tornare a vincere. Bisogna essere obiettivi. Questa squadra può dare molto di più. Non siamo da Europa, ma nemmeno da ultimi posti. La nostra dimensione è il nono, decimo posto. Il risultato conseguito con Ranieri e che dobbiamo ripetere con D’Aversa".A proposito di D'Aversa, Ekdal fa sapere di essere dalla parte del tecnico: "Si sa come vanno le cose nel calcio, non arrivano i risultati e si chiama in causa l’allenatore. Ci sentiamo tutti sulla stessa barca, siamo carichi per vincere".L'assenza dei tifosi si fa sentire: "Io non conosco i motivi della protesta degli ultrà, non entro nel merito. Peròper chi c’è e per chi non c’è. I sostenitori blucerchiati meritano tanto, più di quanto stanno ottenendo ora. Certo, quando sarà possibile una capienza al 100 per 100 e la gradinata sarà piena come ai bei tempi, la Sud ci darà una spinta straordinaria. Che noi sapremo sfruttare".Il peggior difetto della Samp? I gol al passivo: ", non a caso si parla di fase difensiva. Siamo disattenti, spesso abbiamo sbagliato l’approccio ad una gara. In ritiro abbiamo lavorato molto su questo, occorre più attenzione, più cattiveria. Bisogna svegliarsi. Basta con gli errori stupidi, non possiamo più permetterceli. Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità».