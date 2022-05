Il centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal si trascina ormai da mesi alcuni acciacchi fisici che lo stanno condizionando. I problemi, legati alla fascite plantare, tormentano il mediano svedese, importantissimo per l'economia blucerchiata. L'ex Amburgo ha stretto i denti nel derby, ha giocato grazie alle infiltrazioni, e ha successivamente saltato la gara con la Lazio. Nella sua gestione, è evidente il dubbio di Giampaolo: averlo con la Fiorentina, oppure con l'Inter. Un'ipotesi sembra escludere l'altra: difficile, se non impossibile, impiegarlo in entrambi i match.



Oggi a Bogliasco Ekdal ha svolto un primo test con i compagni, per capire il tasso di recupero e le sue possibilità di scendere in campo lunedì. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma la sensazione è che Giampaolo farà tutto il possibile per impiegarlo con la Fiorentina, lasciandolo poi a riposo per l'ultima giornata, quando la Samp affronterà l'Inter.