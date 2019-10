Per il momento, da parte di Edoardonon ci sono state repliche ufficiali alla contestazione andata in scena martedì sera di fronte all'abitazione privata del numero uno di Erg. La linea probabilmente rimarrà questa anche nei prossimi giorni, con l'obiettivo di disinnescare sul nascere una situazione che ha comunque provocato un po' di irritazione nell'ex presidente dellae più in generale della famiglia.Contestualmente però la famiglia Garrone pare intenzionata ad intraprenderenei confronti di coloro che si sono resi colpevoli di insulti o minacce. L'imprenditore potrebbe anche perseguire via legali per tutelare la sua incolumità e la sua immagine in futuro.La domanda che in molti si stanno facendo in queste ore a Genova però è un'altra: la contestazione potrebbe avere eventualiin caso si dovesse riaprire la vicenda della cessione societaria?. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com, se la trattativa dovesse ripartire Garrone continuerebbe ad assicurare tramite la San Quirico il suo supporto al gruppo Vialli, garantendo gli ormai celebri 20 milioni già deliberati a suo tempo dal cda della holding. Anzi, probabilmente il patron di Erg sarebbe persinodella vicenda. L'intenzione di rispettare la parola data resta, ovviamente al netto di ulteriori contestazioni particolarmente veementi o di avvenimenti tali da cambiare le carte in tavola.A tutto ciò vanno sommate anche le azioni diprovenienti sia dache da. Il Viperetta ha immediatamente chiesto agli ultras blucerchiati di non coinvolgere Garrone. Qualcuno ipotizza anche che l'attuale presidente sia statonella serata di martedì, durante la contestazione, ma questa indiscrezione non ha trovato per il momento conferma dagli ambienti vicini a Garrone. Per quanto riguarda Vialli invece, si è esposto con una foto che ritrae l'ex centravanti dello scudetto e l'imprenditore insieme sul campo di golf, con un'immagine simbolica e decisamente più efficace di molte parole.