Uno dei giocatori meno impiegati sino ad oggi nella rosa della Sampdoria da Roberto D'Aversa è Alex Ferrari, difensore centrale utilizzato soltanto per pochi minuti nel finale di gara con lo Spezia. Nelle gerarchie blucerchiate, l'ex Bologna è stato scavalcato anche da Chabot e Dragusin, e non sembra all'orizzone un suo impiego a breve termine.



Secondo La Repubblica, le perplessità di D'Aversa arriverebbero da lontano, in particolare addirittura dall'amichevole di quest'estate con il Castiglione. Già dal ritiro, D'Aversa avrebbe stabilito le gerarchie nel reparto arretrato, facendo scivolare indietro il difensore classe '94.