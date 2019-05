La possibilità di una cessione della Sampdoria prende decisamente corpo. L'attuale presidente blucerchiato la prossima stagione potrebbe non essere più a capo del club di Corte Lambruschini, anche se la dead line di fine maggio pende sulle speranze residue dei possibili investitori nel Doria.



Il Secolo XIX di oggi fotografa la situazione, attribuendo alle parti in causa addirittura le percentuali su una possibile proprietà della Samp. Secondo il quotidiano, l'attuale presidente Ferrero (a cui comunque spetta l'ultima parola) sarebbe al 5%, mentre il gruppo Vialli si attesterebbe al 10%. Il rimanente 85% invece viene attribuito al fondo Aquilor, che ha presentato l'offerta più convincente.



Gli inglesi erano stati presentati al Doria come fondo, e non come intermediario. Subito dopo l'innesto all'interno di Aquilor di un investitore saudita, uscito da un'altra cordata araba che per un po' di tempo ha provato ad entrare nella corsa alla Samp, sarebbe arrivata la nuova proposta per Ferrero. Si tratta di un'offerta da 120 milioni, comprensivi dei debiti, cifra che dovrebbe solleticare il Viperetta. A fornire l'accelerata decisiva sarebbe stato il principe Al Saud, già coproprietario dello Sheffield United appena promosso in Premier League e del Beerschot in Belgio. Aquilor ad oggi resta nettamente in vantaggio sulle altre concorrenti: pur non avendo esperienza nel calcio si sta muovendo bene, Ferrero e Romei continuano a trattare, e il gruppo starebbe già lavorando anche al futuro organigramma.