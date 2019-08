Negli ultimi giorni decifrare Massimo Ferrero è pressoché impossibile. L'attuale numero uno della Sampdoria alterna sparate quasi da ex patron, come quella rivolta al gruppo Vialli (invitando la cordata guidata dall'ex bomber a formalizzare l'offerta), a altre dichiarazioni pienamente da presidente. Due giorni fa il Viperetta si sarebbe lasciato sfuggire una frase, 'Alla fine toccherà vincere a me i prossimi due derby', lasciando intendere un closing ancora lontano nel tempo.



Che sia realtà oppure strategia, non è dato saperlo. Così come rimane difficile da interpretare la proposta rinnovata dallo stesso Ferrero a Francesco Totti. L'offerta, riportata anche dall'Ansa, è la consueta: "'A Francé, te lo ripeto, perchè non vieni a fare il dirigente nella mia Sampdoria?" avrebbe chiesto l'imprenditore romano all'ex numero 10 giallorosso dal comune ritiro di Sabaudia.



I contatti tra i due sono costanti ormai da tempo, e già alcuni mesi fa Ferrero aveva provato a convincere Totti a trasferirsi a Genova, sponda blucerchiata. Stando a Il Secolo XIX non è chiaro se si tratti di una proposta reale, oppure di un tentativo per mettere pressione al gruppo Vialli affinché formalizzi un'offerta vicina alle richieste del patron. C'è anche una terza possibile interpretazione: il corteggiamento di Ferrero a Totti andrebbe letto anche come una stoccata ad una parte della dirigenza, in particolare nei confronti dell'avvocato Romei, che pare ormai in rotta con il Viperetta.