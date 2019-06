Già qualche mese fa, in tempi non sospetti, Daniele De Rossi aveva rivelato i corteggiamenti continui da parte del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Il Viperetta, romano e romanista, sogna di portare il centrocampista a Genova e non ne ha mai fatto mistero. Ovviamente, appena scoperto dell'addio del centrocampista ai colori giallorossi, il patron doriano è tornato alla carica.



Ferrero conosce De Rossi da tempo, addirittura prima di entrare nel mondo del calcio, e avrebbe ribadito la proposta al Campione del Mondo non appena scoperto il suo desiderio di continuare in Italia, lasciando perdere le varie piste estere. Considerando l'età, la Sampdoria potrebbe mettere sul piatto un contratto annuale, e secondo l'edizione genovese de La Repubblica potrebbe aggiungere anche la presenza di Di Francesco in panchina (nonostante le voci di qualche tempo fa in merito al rapporto tra i due), e soprattutto la suggestione di un possibile innesto di Totti in dirigenza.



A De Rossi però sarebbero arrivate anche altre due proposte stimolanti. Una è quella della Fiorentina, dove ritroverebbe Montella in panchina e Pradé dietro alla scrivania, l'altra potrebbe essere quella del Milan, dove tra l'altro allena Giampaolo, uno che recentemente aveva speso parole importanti per il calciatore. Se fossero confermate le cifre trapelate da Milano, ossia un biennale da 3,5 milioni netti a stagione, la Sampdoria sarebbe automaticamente chiamata fuori dalla corsa a De Rossi.