La Sampdoria ha visto sfumare il trasferimento di Antonino La Gumina, giocatore ex Palermo andato all'Empoli. Il presidente Ferrero non l'ha presa bene. Queste le sue parole a Il Secolo XIX: "Mi arrabbio perché La Gumina mi è stato segnalato da Osti tre mesi fa quando quasi nessuno lo conosceva, allora abbiamo preso i primi contatti con il Palermo e sembrava non ci fosse alcun problema. Poi in pochi mesi il suo prezzo è via via proliferato fino alla beffa finale di vederlo finire all’Empoli. Ognuno si comporta come crede, io però vengo da un altro mondo".