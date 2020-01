Il mercato di gennaio ha consentito a Massimo Ferrero di racimolare i soldi necessari per fare cassa e sistemare i conti della Sampdoria in Lega Calcio, a seguito del rifiuto da parte di Edoardo Garrone di garantire le fidejussioni per la camera di compensazione. Le mosse sono state, in ordine di tempo, il riscatto anticipato di Zapata dall'Atalanta, il prestito oneroso di Caprari, la plusvalenza con la Juve per Vrioni e in ultimo la percentuale sul trasferimento di Bruno Fernandes dallo Sporting al Manchester. Nel frattempo però il Viperetta resta alle prese con la crisi delle sue aziende.



Dopo il fallimento della Abaco 101 srl a Padova, e dopo che il tribunale di Roma aveva sancito il termine del 23 marzo per la presentazione di un piano in grado di scongiurare il fallimento di Eleven Finance, adesso secondo Primocanale sarebbe arrivata anche la decisione (sempre ad opera dello stesso tribunale di Roma) in merito all'altra azienda in difficoltà, ossia la Real Farm Estate. Il termine, in questo caso, è stato fissato per il 21 marzo. Su Eleven Finance e Real Farm Estate, come noto, pendono due istanze di fallimento, una da parte dell'Agenzia delle Entrate e l'altra da parte di Lufthansa. I giudici della sezione fallimentare peraltro sono stati costretti in seguito ad alcune complicazioni ad accorciare i tempi per consentire a Ferrero di individuare le risorse necessarie a scongiurare il fallimento.



Nel frattempo giova ricordare che il Viperetta dovrà affrontare anche un'altra situazione spinosa, legata alla Sampdoria. Il 14 febbraio infatti si deciderà in base alla richiesta di rinvio a giudizio con l'accusa di presunta distrazione fondi dalla Sampdoria alla società Vici nell'ambito dell'operazione Obiang. La stessa situazione ha già portato al patteggiamento in sede di giustizia sportiva. Il 14 il gup deciderà se mandare Ferrero a processo oppure archiviare la questione.



Sempre secondo l'emittente genovese, la Sampdoria potrebbe essere indirettamente coinvolta in caso di fallimento della Eleven Finance, che sovraintende ai lavori di Bogliasco, parte dei quali mai eseguiti. La Samp, a seguito del fallimento della società, potrebbe finire al Tribunale e in seguito dal curatore fallimentare, che la considererebbe bene aggredibile dai creditori.