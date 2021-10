L'avvio della stagione della Sampdoria non sembra aver pienamente soddisfatto il presidente blucerchiato Massimo Ferrero. Il Viperetta, infatti, ha dimostrato di essere abbastanza infastidito dall'andamento della squadra tanto è vero che ieri il tecnico Roberto D'Aversa è stato costretto ad abbandonare la seduta di allenamento e a recarsi a Milano, accompagnato dal team manager Alberto Marangon, perché convocato proprio da Ferrero.



Secondo Il Secolo XIX, ​il patron era in città per partecipare all'assemblea di Lega e avrebbe preteso un faccia a faccia con il direttore sportivo Daniele Faggiano e l'allenatore. Il Viperetta sarebbe rimasto insoddisfatto dei risultati, e avrebbe pure chiesto spiegazioni su scelte operate da D'Aversa. Sempre stando al quotidiano, le parti al termine del faccia a faccia avrebbero definito l'incontro 'costruttivo'.