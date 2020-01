L'attaccante argentino Gonzalo Maroni ha vinto per distacco il premio per oggetto misterioso della Sampdoria. Arrivato in estate dal Boca Juniors, circondato da grandi attese e altrettanta curiosità, il fantasista classe 1999 ha totalizzato soltanto due presenze in Coppa Italia. Nel mezzo, un infortunio e molta panchina, tanto è vero che a Maroni manca ancora l'esordio in Serie A.



Per questo motivo si ipotizzava un suo addio a gennaio, ma probabilmente il futuro di Maroni sarà ancora a Genova. Secondo Il Secolo XIX ad intercedere per il ragazzo sarebbe stato Claudio Ranieri, che sarebbe intenzionato a dare una chance al talento sudamericano nel girone di ritorno. Per questo motivo la Samp avrebbe subito interrotto tutti i discorsi con il Boca Juniors (che resta proprietario del cartellino) in merito ad un'interruzione anticipata del prestito.