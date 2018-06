Il summit di mercato che si è tenuto ieri a Milano tra Marco Giampaolo, Walter Sabatini e Carlo Osti è pronto a generare importanti novità di mercato in casa Sampdoria. I vertici blucerchiati hanno fatto il punto su quelle che sono le prime trattative da portare avanti, in particolare quelle per Antonino La Gumina e Seko Fofana.



Per quanto riguarda l'attaccante del Palermo, filtra grande ottimismo da parte dei blucerchiati. La concorrenza è molto alta per il centravanti classe 1996, cercato da mezza Serie A, ma proseguono i contatti tra il Doria e i rosanero per arrivare ad una fumata bianca nell'operazione. Ovviamente, la permanenza del club siciliano in cadetteria dovrebbe facilitare la partenza di La Gumina, pronto a mettersi in gioco in Serie A.



A centrocampo invece uno dei nomi che hanno ricevuto l'assenso di Giampaolo è quello di Fofana. La Samp adesso è pronta ad imbastire una trattativa per il calciatore ivoriano classe 1995, anche se come sempre trattare con l'Udinese sarà piuttosto complicato. La presenza di Pradè in Friuli però potrebbe garantire ai blucerchiati una corsia preferenziale in un'eventuale corsa a Fofana.