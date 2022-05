Arrivano aggiornamenti in merito alle vicende giudiziarie che coinvolgono l’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, attualmente ai domiciliari, e alcune sue società. La fine di maggio sarà un periodo piuttosto caldo per l’imprenditore romano. È stata infatti fissata al 20 maggio l'udienza preliminare per decidere sul rinvio a giudizio di Ferrero e degli altri indagati nell'inchiesta condotta dalla Procura di Paola in merito al fallimento di alcune società del Viperetta in Calabria.



L'eventuale rinvio a giudizio di Ferrero dovrebbe arrivare entro il 6 giugno, scrive Il Secolo XIX, altrimenti senza ulteriori novità processuali tutte le misure restrittive nei suoi confronti, inclusi i domiciliari, decadrebbero dopo sei mesi, quindi appunto il 6 giugno risalendo l'arresto allo scorso 6 dicembre. Ferrero si trova in casa dalla vigilia di Natale e nelle scorse settimane è uscito di casa solo per sottoporsi ad alcune cure mediche. Della misura cautelare fa parte anche la limitazione delle comunicazioni e dei contatti con l'esterno, al momento possibili esclusivamente tramite i legali.



Situazione concordati, relativi ad un altro filone. Le società sono Farvem e Eleven. Per la prima, la prossima udienza relativa al voto di un debitore è stata programmata il 25 maggio, per Eleven invece si attende lo scioglimento della riserva e la comunicazione della data dell'adunanza dei creditori.