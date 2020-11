Filtrano notizie positive da Bogliasco in merito alla condizione di alcuni giocatori della Sampdoria che si stanno allenando a parte da tempo. In particolare, a far sorridere Ranieri sono le condizioni di Manolo Gabbiadini, infortunato da questa estate e costretto a saltare gran parte della preparazione estiva e quasi l’ultimo mese di allenamenti.



Le terapie conservative a cui è stato sottoposto l’attaccante per il problema alla parte bassa del muscolo addominale sembrano aver dato buoni risultati, perché secondo Il Secolo XIX le sue condizioni migliorano di giorno in giorno. L’obiettivo è quello di far tornare in gruppo Gabbiadini all’inizio della prossima settimana, in modo da averlo a disposizione (magari anche solo in panchina) per la sfida di Bologna.