Manolo Gabbiadini si prepara al ritorno. L'attaccante della Sampdoria ha vissuto una stagione estremamente travagliata: soltanto 107 minuti in questa Serie A, con l'ultima apparizione risalente allo scorso 6 dicembre, sono uno score piuttosto basso. logicamente condizionato dall'infortunio che la punta si trascina da quest'estate. Dopo l'operazione chirurgica dello scorso 18 dicembre però il problema sembrerebbe essersi risolto.



Ieri Gabbiadini è tornato parzialmente ad allenarsi con il gruppo, a distanza di quasi due mesi dall'intervento, e questa logicamente è una buona notizia. Ranieri potrebbe portarlo in panchina magari già con la Fiorentina, per fargli assaporare la sensazione della gara, pur sapendo di non poterlo impiegare. Già con altri giocatori il mister doriano ha scelto questa strada, ossia convocare un giocatore pur inutilizzabile per accelerare il suo ritorno. Se il numero 23 blucerchiato non riuscisse a farcela per domenica, potrebbe essere chiamato successivamente per il prossimo impegno, il sabato successivo a Roma con la Lazio.