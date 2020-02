Di gol importanti Manolo Gabbiadini ne ha fatti parecchi in questa stagione. Per l'attaccante della Sampdoria però resterà indimenticabile la rete griffata nel derby, con un mancino perfetto che ha battuto Radu: "Il sinistro è il mio punto di forza, diciamo che va a compensare alcune lacune tecniche” ha spiegato l’attaccante a Il Secolo XIX. “Il gol che mi è piaciuto di più l’ho segnato col Napoli a Frosinone. Ma anche altri mi hanno dato soddisfazione: l’ultimo del derby è stato apprezzato, dal mio punto di vista è stato facile. Linetty mi ha dato benissimo la palla e non ho dovuto neanche stopparla. L’impresa, per me, è segnare un gol di testa, l’ultimo l’ho fatto quasi quattro anni fa".



A Gabbiadini viene chiesta anche un’altra curiosità, legata ai pochi sorrisi. E’ una particolarità, quella del calciatore ex Southampton, diventata ormai sfottò: “Il fatto che non rido mai… non è vero. Anzi quando lo sento dire mi faccio una risata, ma non riesco a ridere a comando, quando qualcuno mi dice ‘sorridi’ mi chiudo. Potete chiedere ai miei compagni se sono flemmatico. Certe critiche su di me, sulla mia supposta calma, non sono giuste. Io ho la coscienza a posto e penso a dare il mio contributo”.



Uno che di certo non sembra particolarmente flemmatico è Ramirez, persino troppo irruento: “Ne ho parlato a Gaston, gli ho detto di tranquillizzarsi, perché rischia di penalizzare non solo lui, ma anche la squadra. Io anche mi incacchio. Solo che la maggior parte delle volte non lo do a vedere. Altre sì”. Gabbiadini però qualche volta sbotta: “Dopo quel rigore che l’arbitro non mi ha fischiato con il Sassuolo ho perso la pazienza” ammette. “Almeno si usi il VAR per rivedere l’azione. Quando ho sbagliato un gol facile a Milano, eccome se me la son presa con me stesso, fino dentro gli spogliatoi”.