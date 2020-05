Domenica si sarebbe dovuta giocare una partita a Genova fondamentale per blasone, importanza e ottica salvezza. Il 3 maggio infatti era la data cerchiata sul calendario dai tifosi di Sampdoria e Genoa, perchè al Ferraris sarebbe andato in scena il derby della Lanterna. Così non sarà, ma in caso di eventuale ripresa la stracittadina potrebbe assumere un significato davvero molto partioclare per la corsa alla permanenza in Serie A.



Per questo motivo la Lega aveva studiato anche una soluzione alternativa. Al fine di evitare assembramenti fuori dallo stadio, considerando il peso specifico del match, la Serie A stava vagliando la possibilità di giocare fuori Genova, in particolare a Reggio Emilia o a Firenze. Una possibilità confermata anche dal consigliere comunale di Genova con delega allo Sport Stefano Anzalone: "​So che la Lega avrebbe pensato a un'eventualità del genere, ma si tratterebbe di una proposta fuori luogo, demenziale e mortificante per i tifosi, i due club e per la storia del derby della Lanterna" ha detto a Il Secolo XIX.



Anzalone aggiunge anche un'altra chiave di lettura: "Disputarlo fuori Genova potrebbe essere anche peggio, perché, pur essendo la gara a porte chiuse, potrebbe comunque verificarsi lo spostamento di qualche supporter. Tifosi di Genoa e Samp che oltretutto, lo ribadisco, vanno tutelati dalla Lega a cui ho mandato una lettera per chiedere che venga trovata una forma di risarcimento per chi, in questi mesi, non ha potuto e non potrà seguire le gare allo stadio"