Derby rovente in programma domani al Ferrari tra Sampdoria e Genoa, con entrambe le squadre a caccia di punti vitali per la salvezza. Tra le due sono i rossoblù a partire dalla situazione più difficile - visto il penultimo posto in classifica e il -5 rispetto ai blucerchiati - anche se il successo con il Cagliari ha ridato fiducia a Blessin e i suoi. Le quote sono in effetti in bilico, con la Samp a 2,65, il Genoa a 2,74 e il pareggio a 3,20. Sono divisi perfettamente a metà anche gli scommettitori, visto il 35% di preferenze ottenuto da entrambe le squadre, con il pareggio poco più in basso (30%). È nelle previsioni sulla retrocessione che invece emerge un divario piuttosto netto, in questo caso con il Genoa a 1,20 e i blucerchiati 2,40. Per una partita da vincere a ogni costo, Blessin punterà sulla stessa formazione che ha battuto il Cagliari, con Destro prima scelta nelle scommesse sui marcatori, a 3,00, mentre un altro guizzo di Badelj pagherebbe 8,00. Per la Sampdoria spazio invece a Caputo (2,60), a cui seguono Candreva (4,25) e Sabiri (4,50). Come emerge dal sito di statistiche Calcio.com, entrambe le squadre hanno una media realizzativa per partita molto bassa (1,21 i blucerchiati, appena 0,74 i rossoblù): gli analisti puntano quindi su un incontro da Under, a quota 1,67.