Il principale grattacapo di questi tempi per l'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo coinvolge l'attacco. Il tecnico blucerchiato deve fare i conti con parecchie assenze, ma prima della partita con il Bologna il mister ha voluto porre l'accento su quelle che sono le situazioni dei giocatori più attesi in casa Samp. Si parte con un'analisi sui 'bomber', in particolare Caputo: "Ciccio è un giocatore forte, dal punto di vista calcistico è tra i più intelligenti che abbiamo: capisce e conosce il gioco. Non è in discussione. Chiaro che abbiamo bisogno di lui, come di Fabio, Sensi, Sabiri, che contiamo di recuperare Giovinco e Damsgaard e che mi aspetto qualcosa di più da Supryaga. Ci vogliono gli attaccanti, sono loro che possono cambiarti il corso delle gare" ha detto a Il Secolo XIX.



A proposito di Sensi, Giampaolo non ha dubbi: "Si è allenato bene, gli è nata la figlia, è contento, lui non è in discussione. All’Inter non giocava con continuità, aveva bisogno di mettersi a posto ma non si risparmia. È molto intelligente, capisce le cose prima degli altri, mi piace molto. Non può fare altro che migliorare perché ora si allena e gioca con continuità, l’ho visto svelto, lucido e giusto".