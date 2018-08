La partita della Sampdoria contro la Viterbese lascia a mister Giampaolo sensazioni positive nonostante la vittoria di misura, ma il mister blucerchiato ha anche le idee chiare in merito a ciò che serve alla sua squadra. Le richieste sul mercato per il tecnico doriano restano sempre le stesse: "La Viterbese era già rodata, noi eravamo solo alla prima partita con quattro giocatori in condizioni non ottimali. Abbiamo avuto la dimostrazione che la differenza di categoria non è così scontata" ha spiegato Giampaolo nel post partita. "Ho già parlato di mercato e questa partita non mi fa cambiare idea. Ho detto ciò che pensavo con molta tranquillità, ci servono tre o quattro giocatori che mi auguro arrivino, stiano bene e si integrino con il resto della squadra".



Nonostante l'1-0 arrivato con fatica, Giampaolo si dice soddisfatto: "Più ombre che luci? Direi il contrario, vedo il bicchiere mezzo pieno. I miei ragazzi lavorano con serietà e dedizione, mi seguono. Barreto? È un giocatore forte e disponibile, non è mica colpa sua. So che bisogna sostituire Torreira da almeno sei mesi, la società ne è al corrente. Ekdal? L’ho avuto dieci anni fa al Siena, era un ragazzo di 19 anni che aveva qualità e caratteristiche tecniche importanti, visione di gioco e tecnica. C’è da prendere Ekdal, prendiamo Ekdal. Kownacki? È arrivato appesantito, deve smaltire e in queste partite l’ho forzato" riporta Sampnews24.com. "Devo portarlo in condizione per la Fiorentina perché Caprari sarà squalificato e Defrel ha disputato tre partite in un anno. Ora non è brillante, ma ci lavoreremo. Tra tutti gli attaccanti, Caprari sta meglio di tutti. Gli altri tre dovranno essere bravi a migliorarsi a breve. Ma tranquilli che un attaccante arriverà. Chi? Chiedetelo ai direttori. Jankto ha avuto più continuità, ma stasera ho scelto Linetty per vedere a che punto fosse".