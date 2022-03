L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo chiede una svolta ai suoi alla vigilia della gara con l'Udinese: "La gara di lunedì scorso va archiviata e pensare alla prossima, altrimenti ci diamo le martellate sui maroni. la squadra sta bene, dobbiamo saper ripartire senza piangerci addosso; al di là del risultato. Bisogna resettare e ricominciare, con questa posizione di classifica non c'è altra strada. Prima o poi dobbiamo vincere una partita fuori casa, io ne ho giocate tre perdendole tutte. Pochi gol dalla panchina? Dipende anche dal numero di giocatori offensivi a disposizione, magari col recupero di Giovinco si può invertire questa tendenza".



RIENTRI - "Candreva e Bereszynski sono due giocatori importanti che partiranno titolari e dovranno essere consapevoli delle difficoltà e dell'importanza della partita. Prima della gara di Bergamo avevo sensazioni positive perché l'avevamo preparata bene, poi le cose non sono andate nel migliore dei modi. Mi aspetto sempre che la squadra metta in campo personalità e coraggio, anche nei momenti di difficoltà. Non mi piace avere giocatori pavidi e impauriti, perché altrimenti si perde su ogni fronte e diventa una sconfitta infinita".