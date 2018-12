Natale, sì, ma senza regali, men che meno all'Empoli. Ladi Marcoè chiamata a confermarsi su un campo difficile, in una partita dai tanti ex, basti pensare agli allenatori che si spartiscono la panchina azzurra e quella blucerchiata. "Penso che sia una partita difficile, l’Empoli gioca un bel calcio. È una squadra agile, veloce, con alcuni giocatori dotati di qualità tecniche.". Ha introdotto così la gara in conferenza stampa Marco Giampaolo in vista del match di domani. "Mi piaceva prima con Andreazzoli, ma si sta confermando adesso. Siccome si è deciso che a Natale bisogna giocare, dovremo saperci stare dentro questo clima di feste. Bisogna capire che questo è un momento molto importante per noi.di classifica. Ora è il momento di darci dentro".Belle parole da parte dell'allenatore nei confronti dell'Empoli e del suo allenatore Iachini: "Sono venuti a ripescarmi in Serie C, mi hanno dato fiducia. Ci siamo tolti tante soddisfazioni. Sono riconoscente al presidente e all’ambiente di Empoli perché mi ha dato la possibilità di arrivare alla Sampdoria. I ricordi sono piacevoli tutti, ritengo l’Empoli una società virtuosa del calcio italiano, lanciano sempre calciatori rilevanti nel calcio italiano.Si passa poi a parlare dei singoli: ". Ovviamente non c’è solo l’aspetto tecnico, ma ritengo che Sala un buon percorso l’abbia fatto. Lui si è allenato molto bene fin dall’inizio della stagione, come lui ci sono altri giocatori che hanno trovato molto spazio. Arriva prima o poi l’occasione di dimostrare di essere all’altezza. Il salto di qualità? Bisogna farlo sempre, oggi come nelle 19 partite di ritorno. Penso che la squadra che riuscirà a dare continuità di risultati e di prestazioni potrà avere l’ambizione di togliersi delle grandi soddisfazioni, ma siamo lontanissimi dal traguardo. Io alla squadra chiedo di fotocopiare le prestazioni dal punto di vista dell’attivazione mentale.Ancora indisponibile Barreto, cosa che Giampaolo non digerisce: "Non è convocato, ha avuto un problema e questo mi hamolto. Abbiamo tre partite in pochi giorni, dovremo utilizzare tutti i giocatori a nostra disposizione". Un altro argometno che infastidisce l'allenatore è storicamente il calciomercato: "Non dipende dai calciatori essere infastiditi,, fanno parte delle schermaglie tattiche dirigenziali. Io penso che la differenza possa farla solo la Sampdoria nella comunicazione, nel mettere a tacere alcune voci. I procuratori parlano più di me con i calciatori, non ho mai l’ultima parola».