Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta: "Domani si affrontano due squadre che, per la classifica, possono lottare per lo stesso obiettivo. Loro hanno una chance in più perché sono in semifinale di Coppa Italia, che giochino meglio è opinabile. Quagliarella, Ramirez e Tonelli? Sono tutti e tre convocati, Fabio praticamente ha gestito la settimana, abbiamo sensazioni positive. Gaston è rientrato negli ultimi giorni, Tonelli negli ultimissimi. Sono convocati, hanno bisogno, non tutti, di riprendere il ritmo degli allenamenti e lo faremo nelle prossime settimane. Zapata? Innanzitutto Duvan lo salutiamo volentieri, professionista straordinario e giocatore eccellente, dà spessore davanti, ha fisico e difficile nella marcatura lunga. Conosciamo le sue caratteristiche, ma non abbiamo predisposizioni a marcature personalizzate, se non collettive. Io alla Roma? Non vado dietro a queste cose, in questo senso qui a Genova dobbiamo fare un salto di qualità. Non dobbiamo parlare di interessi personali o mercato a campionato in corso perché passeremmo per un club di passaggio per valorizzare i giocatori".