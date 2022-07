Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo aspetta sempre i rinforzi del calciomercato. L'allenatore blucerchiato, recentemente, rivela di aver ricevuto un suggerimento gradito dalla dirigenza genovese: "Martedì sera mi hanno proposto un altro calciatore, ne avrò visti 50/60 da quando siamo in ritiro e sono scivolati via tutti. È forte, mi hanno detto che può arrivare e ne sarei felice" racconta a Il Secolo XIX.



Diverso il discorso legato a Pjaca, che Giampaolo si aspettava di poter allenare. La trattativa potrebbe però aver registrato una frenata, anche se durante l'intervista il mister doriano sembrava convinto di poter contare sul croato: "Mi hanno detto che Pjaca potrei averlo anche domani, sarei colpito se non arrivasse" rivela. "E spero di avere notizie a breve appunto anche sull’altro".