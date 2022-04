L'allenatore dellaMarcoha presentato così la sfida tra i blucerchiati e la Salernitana: in che modo la Samp affronterà la partita? "Con la consapevolezza dell’importanza della partita.ma devi essere sempre lucido e determinato nel raggiungere i tuoi obiettivi attraverso le cose che abbiamo fatto in settimana. Bisogna essere determinati con lucidità e consapevoli"."Questa settimana, avendo giocato di lunedì, abbiamo svolto un lavoro di recupero con chi ha giocato a Bologna" prosegue Giampaolo. "Damsgaard è convocato. L’unico assente è Giovinco che si aggiunge a Gabbiadini. Supryaga? Devo dire che nell’ultimo periodo sta migliorando, è più dentro le nostre cose, è più ‘cattivo’. L’ho visto migliorato".La sfida sarà delicatissima: "Ci aspetta una partita che ha il suo peso e vibrante. La posta in palio è alta per entrambe le squadre. Penso che se la Samp fa la partita che deve fare ha chance di portarla a casa. La Salernitana vive un momento in cui è aggrappata di partita in partita al suo destino ee poi ci sono altri fattori dentro una gara che lo possono determinare. La patita è tosta e noi dobbiamo affrontarla nella maniera giusta".Giampaolo ha parlato anche di singoli: ". Sensi sa giocare a calcio, capisce le cose. Lo vedo in netto miglioramento" riporta Sampnews24.com. "Poi su Sensi vanno fatti discorsi sulla continuità che ha avuto in queste settimane. Un calciatore se ce l’ha è un discorso, se non ce l’ha deve andarsela a prendere. Antonio è un calciatore forte con qualità. Si discute sulla posizione ma quando giochiamo offensivamente ha il compito di ritagliarsi il pezzetto di campo a lui è congeniale. Poi viene a prendersi il pallone dentro al campo come ha fatto anche in passato nella Samp.. La questione del ruolo è una puttanata. C’è anche Conti. E’ fra quelli che c’è, ma è post infortunio. Ekdal è tra quelli che abbiamo recuperato".Giampaolo ha parlato anche della sfida di Bologna: "L’unica nota fatta alla squadra da matita rossa è stata proprio questa.. Siamo ripartiti meglio nel secondo tempo dove abbiamo avuto una buona inerzia. Il gol ha innescato quella poca fiducia nel poterla recuperare e l’unica sottolineatura che posso rimarcare è proprio questa. L’ho fatto presente alla squadra su cui bisogna lavorarci sul piano mentale. Quando subisci gol la partita non è finita. Quando sono tornato la prima cosa che ho detto è che non ho alcun tipo di vantaggio per cose fatte in passato e nessun credito. Quando sono arrivato ero consapevole a cosa andavo incontro".La Salernitana è stata studiata con attenzione: "La cosa a cui sono attento è la prestazione della squadra. La Salernitana l’abbiamo studiata, così come hanno fatto loro, ma la cosa a cui mi interessa è la Samp appoggiata alle caratteristiche dell’avversario e a questo tipo di partita. I tifosi anche a Bologna erano 1300 e ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine. Sui tifosi io mi sono sempre espresso.i giocatori lo sanno, non ho un gruppo di lavativi e che non sono professionisti. Sono una squadra responsabile, i giocatori devono essere il più sereno possibile, i tifosi devono fare, come sempre hanno fatto, il 12° uomo in campo. Devi uscire dal campo con la maglia sudata ma questo lo sanno"conclude.