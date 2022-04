Tra le varie soluzioni vagliate da Marco Giampaolo per restituire pericolosità e brio alla manovra offensiva della Sampdoria, martoriata da numerosi infortuni e dalla poca brillantezza di alcuni interpreti, c'è anche l'opzione di un cambio modulo. Una possibilità è quella di impiegare il 4-3-2-1, con Sabiri e Sensi alle spalle dell'unica punta, l'altra, più radicale, sarebbe passare al 4-4-2 riportando Candreva nel ruolo di esterno, schierando Sabiri a sinistra.



L'ipotesi è stata ventilata da Il Secolo XIX, e avrebbe due effetti positivi: riporterebbe Candreva nella sua posizione ideale, e ottimizzerebbe la fase di non possesso. I problemi in fase offensiva però non sarebbero risolti. Senza punte per ripartire, la Samp faticherebbe ugualmente a creare, e inoltre costringerebbe l'allenatore ad impiegare insieme Fabio Quagliarella e Francesco Caputo. Ciò avrebbe un duplice esito: lascerebbe i due attaccanti a 'pestarsi i piedi', e non ci sarebbero cambi offensivi in panchina, tolto eventualmente Sensi da seconda punta, soluzione comunque non gradita a Giampaolo