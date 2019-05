Una grigliata che sa di addio, quella di ieri in casa Sampdoria. I blucerchiati hanno cucinato carne al Mugnaini: si è trattato di una festa offerta dalla società, da Jacopo Sala e da mister Marco Giampaolo, come da consuetudine al termine della stagione. Il pranzo di ieri, però, potrebbe essere l'ultimo del mister alla guida del club genovese.



Lunedì dovrebbe esserci l'atteso faccia a faccia con Ferrero, ma le sensazioni in merito non sono particolarmente positive. Al di là dei possibili prolungamenti contrattuali, di aumenti e rinnovi, a dare una sterzata potrebbe essere soltanto una svolta a livello di politica societaria. Svolta che, ad oggi, pare piuttosto improbabile.



Per questo motivo da Corte Lambruschini hanno iniziato a cautelarsi. Secondo Il Secolo XIX ci sarebbero già stati alcuni contatti informali con Stefano Pioli, libero dopo l'esperienza alla Fiorentina e in passato già vicino alla Samp, nel 216, quando poi il Doria scelse Giampaolo.