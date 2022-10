L’acquisto della Sampdoria da parte dello sceicco Al-Thani si sta complicando sempre di più, che secondo quanto racconta Primo Canale sono finiti nel mirino della Procura di Roma per l'ipotesi di tentata truffa. La coppia di imprenditori è stata denunciata dai trustee della Salernitana Paolo Bertoli e Susanna Isgrò, in relazione al loro tentativo congiunto di acquisto del club granata.- Sembrerebbe infatti che i due abbiano presentato una una lettera fideiussoria della "filiale italiana di una importante banca austriaca",, perché disconosciuta dall'istituto che l'avrebbe emessa. La conferma è arrivata dall’ufficio legale di Vienna, che contattato dai consulenti legali del trustee della Salernitana aveva fatto sapere che non esisteva nessuna filiale italiana e nessuna lettera fideiussoria era stata emessa a favore di un soggetto sconosciuto.- La Procura di Roma ha iniziato le indagini preliminari, e per questo. Dopo i dovuti controlli da parte dei trustee, a Salerno erano spuntate anomalie riguardanti la “Console & Partners", la società che secondo il suo fondatore dovrebbe fare da ponte per l'acquisto della Sampdoria. Un ruolo che Di Silvio dice di aver dato lui a Console, il quale invece sostiene di averlo ricevuto direttamente dallo sceicco.- Fatto sta che, sempre secondo quanto riporta il portale Primo Canale,. Ma ci sarebbero altre anomalie: “Console, infatti, dichiara di non di essere il proprietario del Casale - club di Serie D in gravi difficoltà economiche - che però è stato acquistato proprio dal suo gruppo.