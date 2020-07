Tra le questioni che impegnano la Sampdoria e in particolare il suo presidente Massimo Ferrero c’è anche quella relativa ai lavori presso il centro sportivo blucerchiato ‘Gloriano Mugnaini’, ancora in corso d’opera dopo parecchio tempo. L’ennesimo rallentamento subito dagli interventi infatti sta diventando un vero e proprio caso politico a Bogliasco, il comune in cui è sito l’impianto.



I due consiglieri Anna Scotta e Angelo Celle hanno infatti presentato un’interrogazione all’amministrazione per chiedere chiarimenti relativi allo stato della concessione con la Sampdoria e appurare la situazione degli interventi strutturali previsti per il Poggio.