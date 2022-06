E' partita la caccia ad un giocatore del Bologna che può contare su molto mercato. Si tratta di Riccardo Orsolini, pedina importante dei rossoblù monitorata da numerose squadre. A sondarlo è stata in questi giorni in particolare la Sampdoria, ma nelle ultime ore andrebbe registrato pure l'interessamento del Torino, con il ds Davide Vagnati intento a riallacciare i rapporti con i rossoblù per capire i margini di manovra.



Il Bologna ha fatto sapere a Samp e Torino di essere disposta a trattare soltanto sulla base del trasferimento a titolo definitivo, e di essere pronto a chiedere più di 10 milioni per il cartellino di Orsolini. Questa situazione può ovviamente creare problemi alla Samp, che non ha intenzione di mettere sul piatto una simile cifra o, in alternativa, il cartellino di Gabbiadini che piace molto agli emiliani.