Da domani, Radrizzani e Manfredi dovranno concentrarsi su una nuova struttura societaria per la Sampdoria. Tra i numerosi incontri che i due dovranno sostenere ce n'è anche uno con l'attuale CdA, composto da Lanna, Romei, Bosco e Panconi. Il board come noto è stato prorogato 'in continuità' mantenendo le deleghe, ma Radrizzani e Manfredi sembrano intenzionati ad assumere in prima persona le responsabilità. Per il momento, i due non hanno inserito alcuna figura nel consiglio, hanno solo due 'osservatori' che lo affiancano, Manfredi e l'avvocato De Gennaro. Ma potrebbero esserci dei cambiamenti a breve.



Secondo Il Secolo XIX con l'omologa del piano di ristrutturazione a fine settembre ci sarà il closing dell'operazione Sampdoria, e contestualmente la nomina di un nuovo Cda, che potrebbe presentare anche qualche modifica rispetto a quello attuale. Il futuro degli attuali quattro consiglieri richiede un confronto con Manfredi e Radrizzani.