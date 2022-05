Niente futuro al Como per Antonino La Gumina. L'attaccante blucerchiato, passato in Lombardia all'inizio della stagione, ha concluso il campionato di Serie B con il club lariano tredicesima posizione, ma probabilmente a giugno farà ritorno a Genova.



La punta ha segnato 9 gol e fornito 3 assist in 34 partite ufficiali. Non abbastanza, secondo Sampnews24.com, per convincere il Como a riscattare l’attaccante classe ’96, che farà così ritorno a Bogliasco per poi trovare una sistemazione in vista del prossimo campionato.