Il Coronavirus concede tempo extra a Massimo Ferrero? Per certi versi sicuramente sì, dal momento che il Viperetta potrà sfruttare l'emergenza sanitaria per prolungare ulteriormente i tempi delle procedure concorsuali richieste dalla famiglia Ferrero per le sue due società, la Farvem e la Eleven Finance, su cui pendono istanze di fallimento.



Le attività del Tribunale Fallimentare di Roma infatti subiranno dei rallentamenti. Le procedure non verranno sospese come nelle zone rosse, ma saranno tutelati soltanto i provvedimenti urgenti. Tutto il resto, ricorda Il Secolo XIX, su decisione del presidente del Tribunale potrà slittare in avanti, compresi i termini del 21 e 23 marzo, data entro la quale andava depositata la proposta di concordato da parte di Ferrero.