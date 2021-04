Destini incrociati tra Claudio Ranieri, Riccardo Pecini e Carlo Osti. In scadenza, in casa Sampdoria, non c'è soltanto l'allenatore blucerchiato ma pure entrambi i componenti dell'area tecnica, e il loro futuro sembra legato a quello del mister. La fumata bianca sul rinnovo di Claudio Ranieri potrebbe arrivare già entro la fine della settimana, anche perché Ranieri pare più vicino a Ferrero sia dal punto di vista economico che da quello dei progetti. Ciò potrebbe influire pure sui prolungamenti di Carlo Osti e Riccardo Pecini.



Secondo Tuttosport le due situazioni sarebbero strettamente collegate, e la conferma di Ranieri potrebbe portare alla riconferma dello staff doriano. L'allenatore si trova molto bene con Osti e Pecini, e pare stia spingendo per una loro riconferma. Anche lo stesso Osti nelle ultime settimane ha ribadito più volte la volontà della Samp di proseguire con l'ex Leicester.