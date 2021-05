Al termine della partita con il Parma, che ha concluso il campionato della Sampdoria, non è passata inosservata la scena a centrocampo. Il presidente blucerchiato Massimo Ferrero, dopo aver radunato in cerchio la sua squadra, ha tenuto per alcuni minuti i giocatori ad ascoltare le sue parole.



Cosa ha detto il Viperetta? Il testo della conversazione viene ricostruito così da Il Secolo XIX: "Gli allenatori passano, ma la Sampdoria resta e va avanti. Giocate come avete fatto stasera e ne vincerete tante di partite". L'imprenditore romano ha poi lanciato una frecciata al suo ormai ex allenatore: "I meriti delle vittorie non sono sempre solo dell’allenatore ma anche le vostre".



Ferrero avrebbe poi ribadito la stoccata: "In futuro non prenderò più allenatori che guadagnano tanti soldi", chiudendo con "Adesso voglio fare una squadra per vincere".