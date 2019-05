Novità nella trattativa per la cessione della Sampdoria. Secondo l'Ansa il fondo inglese Aquilor avrebbe proposto al presidente Ferrero 120 milioni di euro più la possibilità di rimanere in carica per alcuni mesi anche dopo la cessione. Dietro Aquilor ci sarebbero degli investitori arabi. In corsa anche un gruppo guidato dal grande ex Gianluca Vialli, sostenuto dai magnati Alex Knaster e Jamie Dinan, che avrebbero presentato un'offerta intorno ai 90 milioni.