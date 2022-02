Alcune vicende poco chiare emergono dal passato della Sampdoria. Una, ad esempio, riguarda il centravanti polacco Dawid Kownacki, approdato a Genova dal Lech Poznan con grandi attese nell'estate 2017 e transitato senza troppe fortune da Bogliasco. La punta nel 2019 si è trasferito in Germania, al Fortuna Dusseldorf, e da poco è tornato in patria, nuovamente al Lech. Lo stesso club di Poznan, però, rivendica alcune pendenze con la Samp.



A Losanna, lunedì alle 10.30, davanti al Tas, ossia il Tribunale arbitrale internazionale dello sport, è prevista l'udienza per la causa che il Lech Poznan ha mosso alla Samp proprio in merito al trasferimento del giocatore acquistato a suo tempo da Ferrero. I polacchi secondo Il Secolo XIX reclamerebbero dei pagamenti legati a Kownacki.