La telenovela della possibile cessione della Sampdoria si arricchisce anche di un ulteriore capitolo, che aggiunge un mistero alle tante notizie e indiscrezioni che circolano oggi nella sponda blucerchiata di Genova. Il retroscena si riferisce a martedì sera, e racconta di una cena tenutasi da Bruxaboschi, ristorante di San Desiderio, sulle alture del capoluogo ligure. Presenti ovviamente Massimo Ferrero, ma anche Marco Giampaolo, Walter Sabatini, Carlo Osti e tutto lo stato maggiore blucerchiato. Clima molto disteso, e chiacchiere sino all'una di notte per i partecipanti.



In tanti ovviamente hanno letto la vicenda come un possibile festeggiamento post vendita della società. Una eventualità a cui Ferrero ha risposto con ironia: "Sì, come no" ha detto a Il Secolo XIX "Scrivete che eravamo a festeggiare, ormai siamo ai confini della realtà". Nel frattempo Mediobanca, il nuovo advisor scelto dalla Samp, manterrà i rapporti con tutti i soggetti interessati svolgendo il ruolo di moderatore. I tempi per una cessione stringono, e non sarebbe stato solo York Capital a chiedere informazioni, ma anche altri gruppi.