Soldi freschi, e mai come in questo momento utilissimi, potrebbero presto entrare nelle casse della Sampdoria.



A portargli dovrebbe essere il Palermo, sempre più intenzionato a far valere a fine stagione il diritto di riscatto che può vantare su Valerio Verre, centrocampista 29enne arrivato a gennaio in Sicilia.



Secondo PianetaSerieB.it il rendimento dell'ex giocatore di Roma e Verona, autore di due reti e di tre assist nelle nove gare disputate in rosanero, avrebbe convinto la dirigenza palermitana ad assicurarsene l'intero cartellino versando nelle casse liguri quando pattuito a suo tempo.