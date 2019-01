Nonostante l'infortunio che recentemente lo ha costretto a fermarsi, Jacopo Sala resta un calciatore piuttosto chiacchierato in casa Sampdoria. Sul laterale blucerchiato, che recentemente aveva ricoperto - bene - il ruolo di terzino destro dopo i problemi fisici di Bereszynski, è sempre piuttosto acceso l'interesse del Parma, alla ricerca di un esterno difensivo.



In caso di partenza dell'ex Verona, il Doria sarebbe costretto a tornare sul mercato. Una pista è quella che conduce a Vincent Laurini, finito ai margini della Fiorentina. L'altra opzione, attualmente più concreta, porta al nome di Fabio Depaoli del Chievo Verona. I blucerchiati avrebbero anche superato nelle ultime ore la concorrenza del Genoa per il calciatore classe 1997, e sarebbero molto vicini all'accordo per il trasferimento del giocatore a Genova.