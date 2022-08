La Sampdoria, nei prossimi giorni, dovrà incontrare Jeison Murillo per discutere il futuro. Il Doria chiederà al difensore quale idea ha del suo prossimo passaggio di carriera, considerando l'ingaggio da 1,6 milioni di euro, e il contratto in scadenza nel 2023. Al momento non ci sono offerte reali per Murillo, quindi il calciatore potrebbe anche decidere di rimanere a Genova, godendo della fiducia di Giampaolo.



In quel caso, Murillo dovrebbe venire incontro alla Samp prolungando il contratto di due anni e spalmando così lo stipendio su più stagioni. Se Murillo dovesse salutare, scrive Sampnews24.com, i blucerchiati dovrebbero sostituirlo. Il piano A è Daniele Rugani, il piano B invece Matteo Gabbia dal Milan.