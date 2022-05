Partita fondamentale, quella della Sampdoria in ottica Fiorentina. I blucerchiati hanno ripreso ieri gli allenamenti, non senza qualche acciacco di troppo. Oltre al lungodegente Gabbiadini, infatti, si sono allenati a parte anche Giovinco e Sensi. Il primo non è stato convocato per la Lazio, e verrà monitorato in ottica Fiorentina, mentre il centrocampista ex Inter ha lavorato tra palestra e fisioterapie. Il suo recupero è praticamente impossibile, e la stagione può virtualmente considerarsi finita.



Gli occhi della Samp sono puntati su Ekdal. Lo svedese ha giocato il derby con le infiltrazioni, è stato portato a Roma ma non è al meglio. La speranza è quella di averla lunedì, occhio anche alle condizioni di Alex Ferrari, sempre acciaccato.