Lunedì, a Bergamo, si incontreranno due giocatori che si conoscono piuttosto bene. Sono il centrocampista della Sampdoria Morten Thorsby e il 'collega' dell'Atalanta Marten De Roon. Entrambi hanno condiviso un passato all'Herenveen, in Olanda: il norvegese da giovanissimo acquisto, l'olandese invece capitano di quella formazione. La presenza in Italia di De Roon, però, è stata cruciale per convincere Thorsby ad affrontare la Serie A.



All'epoca del suo trasferimento in blucerchiato, Thorsby aveva raccontato i motivi alla base della sua scelta della Sampdoria: "C'erano offerte da squadre in cui avrei potuto guadagnare di più ma la Sampdoria ha soddisfatto molte delle condizioni che avevo stabilito. E poi ha pesato anche il consiglio di de Roon: siamo due giocatori diversi, ma abbiamo alcune caratteristiche in comune, l'ho contattato e mi sono confrontato con lui sulla mia scelta di andare alla Samp, per parlare anche del modo in cui si gioca a calcio, in cui si pensa e di quello che serve per avere successo in Italia".



In estate i due avrebbero potuto diventare compagni di squadra, quando l'Atalanta aveva trattato Thorsby. Oltretutto, secondo Il Secolo XIX, sarebbe stato proprio lo stesso De Roon a suggerire e caldeggiare il nome del numero 2 blucerchiato.