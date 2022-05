Degli innesti di gennaio in casa Sampdoria, quello più sorprendente è stato senza ombra di dubbio Abdelhamid Sabiri. Arrivato in sordina dall'Ascoli, il calciatore ha approfittato della penuria di giocatori offensivi per ritagliarsi uno spazio importante, ha colpito al derby e ha trascinato la squadra. Il suo futuro, però, è ancora tutto da scrivere.



Il riscatto di Sabiri infatti è subordinato, per contratto, alla permanenza in Serie A della squadra. Non solo, però, perché secondo La Gazzetta dello Sport molto dipenderà anche dalle esigenze economiche del club e pure dall'eventuale arrivo di una nuova proprietà-