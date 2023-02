C'è un episodio che è utile per rendere l'idea di quanto i tifosi dellasiano esasperati e nervosi, nonché della 'popolarità' di cui gode Massimoa Genova. L'ex presidente blucerchiato viene guardato a vista dai sostenitori doriani, che non gradiscono affatto il Viperetta. Neppure sui social.L'esempio lampante è quello di un ristorante romano, che ha pubblicato su Instagram una foto con Ferrero, probabilmente ospite nel locale, con lo staff e l'ex numero uno blucerchiato. L'immagine, in qualche modo, è arrivata sui social doriani che l'hanno presa d'assalto connon particolarmente teneri nei confronti di Ferrero. Si va da "Bella pubblicità" a "Non fai più vita". Una situazione evidentemente allo stremo, che potrebbe anche causare qualche riflessione di ordine pubblico in caso l'ex presidente decidesse di tornare a Genova in qualche modo, come fatto ad esempio per la partita con la Roma.