C'è tanta Serie A sulle tracce di Gianluca Caprari, l'attaccante della Sampdoria che piace a parecchie compagini del massimo campionato italiano. Il giocatore, ad esempio, viene seguito ormai da anni dal Sassuolo, che già in due occasioni stava per assicurarselo. Oltre ai neroverdi però per l'ex Pescara si sarebbero mosse l'Atalanta e soprattutto il Torino.



La Sampdoria però ha già fissato da tempo il prezzo per il calciatore. Secondo Il Secolo XIX la dirigenza di Corte Lambruschini chiederebbe 20 milioni per considerare una sua eventuale cessione. Caprari invece dagli Stati Uniti avrebbe già fatto sapere di essere pronto a trasferirsi dalla Samp soltanto a patto di approdare in un club superiore rispetto ai blucerchiati.