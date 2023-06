C'è un velo di polemica nel verbale dell'assemblea degli azionisti dellada parte di Alessandro. Il finanziere romano, che ha tempo fino a mercoledì prossimo per esercitare il suo diritto di opzione sulle nuove azioni della Sampdoria (può acquistarne 6 delle nuove,a 6 euro) non era presente nell'assemblea del 16 giugno.In quella precedente però l'imprenditore era, sia il 29 (in sede) che il 30 (da remoto). Il 30, aveva dato voto favorevole (tranne che sull'approvazione della situazione economica al 31 marzo 2023) chiedendo però al notaio Lizza di mettere a verbale alcune precisazioni, scrive Il Secolo XIX, nei confronti di CdA e Radrizzani-Manfredi. Barnaba chiedeva che il Cda percorresse la strada dell'aumento di capitale forzoso, e non quella di Manfredi e Radrizzani: "L'offerta di Merlyn è stata rifiutata a favore di un'offerta concorrente. La motivazione principale fornitaci sosteneva che l'altra parte era pronta a prendersi il "rischio omologa" dell'accordo di ristrutturazione del debito, sia in caso di accordo con il socio di maggioranza sia in caso di mancanza di accordo.. In aggiunta ci era stato detto in assemblea che la controparte era pronta a mandare 5 milioni in ogni caso oggi per evitare i punti di penalizzazione in classifica e questi soldi non sono arrivati.Anche in caso di accordo con l'azionista di maggioranza, siamo ora sicuri che i fondi verranno inviati per tempo e la Sampdoria eviti il fallimento?".Ovviamente, i dubbi di Barnaba sono stati cancellati da ciò che è successo nei giorni seguenti, quando Manfredi e Radrizzani hanno sottoscritto la prima tranche del Poc. Negli appunti dell'assemblea a verbale, c'è un riferimento nei confronti di Garrone da parte di Barnaba: "Lo ribadisco, a me e ai miei investitori la cosa principale che sta a cuore èe certamente non faremo nulla per ostacolarlo. Vogliamo però essere sicuri che se qualcosa dovesse andare storto ci sia ancora il tempo per intervenire".La richiesta di Barnaba era che Manfredi e Radrizzani rinunciassero alla loro esclusiva con scadenza 15 giugno: "seppur deliberato dal socio di maggioranza, in assenza di esplicite condizioni di prezzo di emissione e di limitazione di governance all'attuale socio e all'attuale Cda, crea un problema enorme di implementazione. Chiediamo quindi al Cda di considerare immediatamente strade alternative quali l'articolo 120bis del codice della crisi".